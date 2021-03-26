Ушли безвременно: «Комсомольская правда» запустила «Стену памяти» погибших от коронавируса

«Комсомольская правда» запустила «Стену памяти» погибших от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошел год с того момента, как в России выявили первого заболевшего коронавирусом. С тех пор многое изменилось, а для кого-то жизнь никогда уже не будет прежней. Пандемия, закрытие границ, опустевшие улицы городов, потеря или смена работы, встречи и расставания – и все это за считанные месяцы.

Но главное, о чем нельзя забывать – коронавирус унес жизни многих родных и близких. Безвременно ушли те, кто долго еще оставался бы с нами, если бы не COVID-19. Мы всегда будем о них помнить. Любить, мысленно советоваться, что-то рассказывать.

На этой «стене памяти» мы оставим их фотографии и имена. Если вы потеряли близкого человека, вы можете оставить здесь память о нем. Напишите нам на адрес электронной почты 2069652@mail.ru. Туда добавьте небольшой рассказ о своем близком человек, его фотографию и даты жизни. И мы обязательно внесем его на «Стену памяти».