В Красноярске продолжают чистить дворы от снега

Уборка снега во дворах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается усиленная уборка дворов от снега, наледи и последствий потепления. Губернатор края Александр Усс поручил обратить особое внимание на эти работы. Управляющим компаниям, которые не справляются с вывозом снега, краевые дорожные предприятия предоставили технику: 4 грейдера, 4 погрузчика, 16 самосвалов и 6 единиц тракторной техники.

Под отдельным контролем дворы домов на улицах Дачная, 35 и 2-я Огородная, 22а. В прошлом году здесь на придомовых территориях размыло склон, пришлось вводить режим ЧС и проводить экстренные мероприятия по отводу воды.

Алексей Фоминых Фото: Мария ЛЕНЦ

- Во дворе дома по 2-ой Огородной, 22а работы по вывозу снега ведутся с 1 марта. До этого управляющие компании также убирали снег, но пока на газонах сохраняются навалы. Сейчас мы организуем вывоз снежных масс как с придомовых, так и с муниципальных территорий, - сообщил заместитель главы города –руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых. – Уже вывезли порядка тысячи кубов, за прошедшие четыре дня еще 500 кубов. Работы продолжаются, останавливать их не планируем, чтобы не допустить подтопления подвалов, дворов и подъездов многоквартирных домов. Во всех районах города проводятся внеплановые проверки, осмотры дворов идут ежедневно. За последние дни осмотрены около 97 дворов, нарушения по содержанию выявлены в 15 из них. В 10 из них замечания уже устранены, по 5 будут устранены до конца недели.

После потепления на 2-й Огородной и Дачной вдоль склона зальют трещины и сформируют валы, что поможет предотвратить проникновение талых вод на склон.

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что касается самого дома на 2-й Огородной, 22а, то по действующему контракту организация «ПромСтройНИИиипроект» проводит мониторинг установленных маяков на элементах конструкции дома 2 раза в неделю, а с 1 апреля будет делать это каждый день, - подчеркнул первый заместитель главы города Владислав Логинов. – Кроме того, мы рассчитываем, что в этом году получим проект по водоотводу и строительству подпорной стенки.

Добавим, что УК и ТСЖ сдают в районы графики работ во дворах, которые обязуются выполнять. При нарушении сроков районные администрации привлекают службу строительного надзора и жилищного контроля края. К управляющим компаниям, не выполняющим свои обязанности, могут применить жесткие санкции, вплоть до лишения лицензий.