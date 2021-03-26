В Красноярске за сутки от коронавируса скончались 12 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались 12 человек. Таковы данные оперативного штаба на 14 часов 26 марта. Зарегистрировано новых случаев заболевания – 127, а всего с начала пандемии уже 66 165 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Темп прироста за сутки составил 0,2 %.

Согласно сводке регионального управления Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших за сутки в крае в Красноярске – 45, Ачинске – 19, Богучанском районе – 13.

Выздоровели с начала пандемии 61 238 пациента, за сутки 118. И общие потери составили 3 107 погибших.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 14 574 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1027, снято с медицинского наблюдения за – 1 084. Проведено тестов на коронавирус всего 2 506 258, из них за последние сутки 4 389.

Добавим, что информация по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску в общую статистику не входит.