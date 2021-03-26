Сбежал, потом вернулся: в Красноярском крае сбивший подростка водитель сдался полиции

В Красноярском крае сбивший подростка водитель сдался полиции. Фото: ГИБДД

С Иланском полиция установила водителя, который накануне едва не погубил 15-летнего подростка. ДТП произошло накануне, 25 марта, вечером. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярске в полиции Иланского района, на улице Ленина школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

На фотографии, которую сделали сотрудники с места происшествия, видно: дорога – чистая от снега, «зебра» стерлась, но дорожные знаки с обеих сторон хорошо видны, их освещают лампы. Как же водитель мог не заметить их? К тому же после случившегося он, вместо того, чтобы оказать помощь и вызвать скорую помощь, нажал на газ и скрылся.

Однако спустя час после ДТП все стало понятным, когда 31-летний водитель, испугавшись ответственности за подростка, вернулся и сдался сотрудникам ГИБДД. Он был пьян. При освидетельствовании было установлено содержание алкоголя в крови 0, 98 мг/л. На него составлены протокола за пьяную езду, за непредоставление преимущества в движении пешеходу и оставление места ДТП. За все в совокупности грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Что касается пешехода, он с ушибами пока находится в больнице.