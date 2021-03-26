Итоги 2020 года: в период пандемии красноярское предприятие СИБУРа приступило к освоению нового вида продукции для нужд медицины и индивидуальной защиты населения

Главным результатом работы «Красноярского завода синтетического каучука» (красноярское предприятие СИБУРа) в 2020 году стал промышленный выпуск нового продукта - бутадиен-нитрил-карбоксилатного латекса, предназначенного для производства технических и диагностических перчаток. Объёмы нового производства позволят переработчикам, при условии развития данного кластера, производить более 200 млн пар смотровых перчаток в год.

«Выход производства латекса на проектные мощности запланирован в первом полугодии 2021 года. Существующий спрос на данный вид латексов действительно очень высок, причём не только в России. Интерес российских производителей перчаток понятен — запуск промышленного производства синтетического бутадиен-нитрильного латекса создаст сырьевую базу для импортозамещения технических и диагностических (в том числе медицинских) перчаток для их производства в РФ. Это особенно важно в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире и решения задачи с обеспечением разовыми средствами индивидуальной защиты населения в стране», - подчеркнул генеральный директор АО «КЗСК» Вячеслав Золототрубов.

Несмотря на влияние пандемии коронавируса, в 2020 году предприятию удалось выполнить все профилактические работы в рамках планового остановочного ремонта и продолжить техническое перевооружение действующих производств. Основные усилия были сосредоточены на реализации инвестиционных проектов, наиболее важных для развития предприятия.

В рамках программы повышения экологической и энергетической эффективности на «КЗСК» в 2020 году были завершены проекты по техническому перевооружение схемы подачи нитрильной воды и замены колонны отмывки бутадиена, что позволило добиться существенного снижения сброса загрязняющих веществ в стоки предприятия, а также потребления промышленной воды. Также предприятие продолжит внедрение наиболее эффективных решений по снижению потребляемых ресурсов – воды и пара - и готовится к техническому перевооружению схемы водооборота и замены колонн дегазации, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По итогам 2020 года «Красноярский завод синтетического каучука» выпустил 40,4 тыс. тонн бутадиен-нитрильных каучуков специального назначения. Незначительное снижение объемов производства относительно бизнес-плана предприятия обусловлено краткосрочным снижением мирового спроса на продукцию химической отрасли в период первой волны пандемии. При этом поставки продукции «КЗСК» потребителям в Китае были возобновлены в мае, в летний период восстановлены рынки сбыта в странах Европейского Союза, США, Индии, что привело к резкому спросу на продукцию в 4 квартале 2020 года и работе предприятия на исторических максимумах.

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