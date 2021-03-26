Жителя Игарки подозревают в убийстве матери Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткое преступление произошло на севере Красноярского края, в небольшом городке Игарке. Убита 57-летняя женщина, которую нашли в собственной квартире с множественными колото-резаными ранами. Ее жестоко изрезали кухонным ножом. А подозреваемый – родной сын.

Статистика показывает, что большинство убийств происходит на почве алкогольного опьянения. Вот и этот случай вписывается под формат пьяных разборок с необратимым финалом. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, 22 марта ночью потерпевшая вместе со своим 32-летним сыном распивали алкоголь и поссорились.

Повод был малозначительный, но подозреваемый схватил нож и убил женщину. А потом сбежал из дома. Вернулся через несколько часов и прямиком к соседке, рассказал свою версию: якобы пока его не было, кто-то неизвестный совершил преступление. Однако оперативники быстро установили картину произошедшего и причастность сына к убийству. Расследование уголовного дела продолжается.