Полосатое пополнение: в Красноярском зоопарке у зебры Читы родился малыш

В Красноярском зоопарке у зебры Читы родился малыш. Фото: "Роев ручей"

Грациозный черно-белый малыш на длинных ножках, с большими глазами и навостренными ушами – такое получилось потомство у зебры Читы. Детеныш родился 23 февраля, но все это время находился в вольере под присмотром заботливой мамы и ветеринарных врачей. Скоро настанет время выйти в свет. Это девочка, ее назвали Викторией.

Сотрудники парка флоры и фауны напомнили историю появления зебр в Красноярске. Те прилетели из Южной Африки более 13 лет назад, в октябре 2007 года. 20 часов в самолете – прямиком из ЮАР в Сибирь. На борту было несколько африканских животных, в том числе и зебры. Они, кстати, прекрасно акклиматизировались и вскоре стали приносить потомство.

Сегодня родившиеся в «Роевом ручье» зебры живут во многих зоопарках России и ближнего зарубежья. Куда отправится Виктория, еще не решили. Может и вовсе останется здесь, где ей рады. К слову, в отрытые вольеры полосатых африкацев переведут уже в скором времени, как только установится теплая погода.