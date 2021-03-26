Приглашаем специалистов на Сибирский стоматологический форум!

Фото: из архива

С 30 марта по 1 апреля в Красноярске пройдет Сибирский стоматологический форум – крупнейшее событие в сфере стоматологии за Уралом!

На выставке будут представлены новейшие передовые технологии и оборудование. Ведущие представители российской стоматологической практики примут участие в главном событии отрасли Сибири и Дальнего Востока, где предложат новые технологические решения и поделятся бесценным опытом.

Основные разделы выставки:

- Стоматологические установки, инструменты и материалы;

- Зуботехническое оборудование;

- Расходные материалы;

- Стоматологические лекарства и препараты;

- Рентгеновское оборудование;

- Гигиена и профилактика;

- Автоклавы и стерилизаторы;

- Стоматологическая мебель;

- Материалы и средства индивидуальной защиты врача;

- Информационные технологии в стоматологии;

- Стоматологические услуги.

В рамках форума планируется реализация профессиональной программы с участием известных специалистов мировой стоматологии. Ведущие специалисты проведут более 100 обучающих мастер-классов.

Сибирский стоматологический форум – это возможность обсудить с коллегами последние достижения, провести презентации своей продукции, установить деловые контакты, повысить профессиональный уровень.

Время работы:

30 марта – 1 апреля с 10:00 до 17:00