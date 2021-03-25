Красноярскую школьницу сбили во дворе жилого дома

Фото: ГИБДД

В одном из дворов по улице Батурина была сбита 8-летняя девочка. Как пояснили в ГИБДД, ребенок получил несколько ушибов из-за невнимательности водителя. Автолюбительница не увидела девочку из-за боковой стойки ветрового стекла.

ДТП произошло днем, когда ученица возвращалась из школы домой. Ребенок шел по дворовому проезду, а 29-летняя местная жительница на «мазде» поворачивала направо. Девушка не увидела девочку и наехала на неё.

Госавтоинспекция напоминает, что с наступлением теплой погоды, дети больше времени проводят во дворах. Будьте бдительны, особенно во время движения по дворовой территории, не превышайте скоростной режим.