В Красноярском крае выпустили 12 маралов на волю

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В Красноярском крае из Балахтинского питомника выпустили 12 маралов в естественную среду обитания. Как сообщили в пресс-службе краевого минэкологии, обычно копытных выпускали на территории районного заказника «Бюзинский». В этом году выбрали более обширное пространство – заказник «Сологонский кряж».

На сегодняшний день в крае зарегистрировано более 150 особей маралов. Их выращивают в питомнике, а затем выпускают на волю, чтобы сохранить и поддержать их численность. В крае это делают уже в 5 раз. После того, как их переселяют в естественную среду обитания, то за ними еще наблюдают целый год инспекторы.

Напомним, первый выпуск маралов в естественную среду обитания состоялся в 2017 году, спустя 3 года после образования питомника.