В Красноярском крае набирают строителей для возведения самого северного моста через Енисей

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В Красноярском крае обнаружилась нехватка специалистов для строительства самого северного моста через Енисей. Для возведения Высокогорского моста в Енисейском районе требуется сразу 123 высококвалифицированных работников.

Как сообщают в пресс-службе правительства края, филиалу «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» на вахту нужны монтажники стальных и железобетонных конструкций (3–6 разряд), бетонщики (3–4 разряд), электросварщики ручной сварки (5–6 разряд) и повара (4–5 разряд).

Напомним, что возведение еще одного моста через Енисейй включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», инициатором которого выступает Александр Усс. Объект существенно ускорит реализацию инвестпланов добывающих и обрабатывающих компаний, таких как «Полюс Красноярск», Васильевский рудник, Соврудник, Горевский ГОК, Новоангарский обогатительный комбинат, УК «Сегежа Групп», ДОК «Енисей» и многих других.

Для того, чтобы ознакомиться со всеми вакансиями, нужно перейти на портал агентства труда и занятости населения края. Желающим занять открытые ставки необходимо обращаться в центры занятости, расположенные во всех муниципалитетах региона.