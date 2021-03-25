С улиц Красноярска за сутки откачали почти 2,5 тысячи кубометров воды и убрали 564 КАМАЗа снега

Фото: Администрация Красноярска

С улиц Красноярска началась откачка талой воды. Как рассказывают в мэрии, за последние сутки было убрано почти 2,5 тысячи кубометров из луж. Также коммунальщики продолжают чистить город от снега, который растаял далеко не весь.

Откачивание воды происходит на всех проблемных участках. Также работники дорожных служб выезжают по тем адресам, на которые красноярцы жалуются в соцсетях или по телефону 005. За последние 24 часа воду убрали с Предмостной площади, по ул. Кразовская, Пограничников, Армейская, Комсомольский и по другим адресам.

Также в администрации подчеркивают, что ведется круглосуточная уборка снега. В дневную смену работали 214 единиц техники, а в новь 142 единицы. Кроме того, к уборке были привлечены бригады из 481 рабочего. Убрано 433 участка улично-дорожной сети и 321 остановка общественного транспорта.