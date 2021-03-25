В Красноярске первый раз в сезоне подожгли сухую траву Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый поджег сухой травы произошел на Мичурина. Площадь пожара оказалась небольшой – всего 0,01 га. Возгорание вовремя заметили и потушили.

В краевом МЧС напомнили, что пал травмы – дело незаконное и наказывается рублем. За нарушение правил пожарной безопасности поджигателю грозит штраф в 2-3 тысячи рублей. А если огонь повредит имущество, сумма увеличится до 4-5 тысяч. Столько же придется отдать, если в пожаре человек получит травмы легкой и средней степени тяжести.

Сухую траву и другой легковоспламеняющийся мусор необходимо складывать в мешки и утилизировать. Кроме того, на траве нельзя оставлять окурки и пустые бутылки, так как они могут работать как линзы.

Если вы увидели горящую траву, то позвоните по номеру «101» или «112».

В прошлом году палы сухой травы также начались 20-21 марта. Тогда пожарные за пару дней выезжали на вызовы около 40 раз.