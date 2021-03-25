Yota добавит безлимитных приложений «по максимуму»

Фото: предоставлено пресс службой Yota

Yota обновила акцию «Максимум на первый месяц». Она позволяет клиентам при первом подключении получить 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитный пакет СМС на 30 дней. Стоимость первого месяца связи составляет от 260 до 470 рублей в зависимости от региона РФ. К концу 30-дневного периода клиент получит СМС и сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении.

- Благодаря обновлениям мы сможем рекомендовать тариф под реальные потребности клиента. Не только минуты и гигабайты, но и безлимитные приложения. Например, 108 минут, 17 гигабайт и безлимитные WhatsApp и YouTube.

В случае, если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и гигабайтов самостоятельно. А также подключить безлимитный доступ к любимым приложениям, - комментирует директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Подробнее - на сайте Yota.ru.