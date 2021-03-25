Красноярские полицейские задержали водителя пассажирского автобуса без прав

Фото: ГИБДД

В Красноярске сотрудники ГИБДД задержали водителя маршрутного автобуса №94. Оказалось, что его водительские права не действительны на территории России. Как рассказали в ведомстве, мужчина получил свои права в Киргизии.

- В соответствие с Венской конвенцией, национальные удостоверения, выданные в странах после 2011 года, должны иметь дату окончания действия, - сообщили в ГИБДД.

У мужчины же, даты окончания действия прав не было.

На задержанного составили материал «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Сами права вызвали долю сомнения у полицейских. Есть вероятность, что они могут быть поддельными. Удостоверение было отправлено на экспертизу.