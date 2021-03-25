В Железнодорожном районе Красноярска отремонтируют сразу два сквера

Будущий сквер на Калинина, 7 Фото: Администрация

В Железнодорожном районе Красноярска запланировано облагородить сразу два сквера – на улице Маерчака, 8 и Калинина, 7. Ремонт будет проведен в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщают в пресс-службе мэрии, в скверах появятся качели, пешеходные дорожки, уличная мебель, новое освещение и растения.

Руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук рассказал, что на улицу Маерчака будет обращено пристальное внимание властей в 2021 году. Отремонтируют саму улицу, планируют реализовать проект РЗТ на одном из участков. Кроме того, на Маерчака появится новый спорткомплекс регбийного клуба «Красный Яр». Этот сквер – новая зона отдыха – станет прекрасным дополнением улицы.

На улице Маерчака всегда полно студентов – здесь расположены юридический и торговый институты СФУ, колледжи финансово-экономический и олимпийского резерва. В обновленных скверах будут проходить интересные мероприятия для студенческой молодежи и взрослых жителей района, здесь также установят арт-объекты. С этим предложением в администрацию уже обратились представители студенческого сообщества.