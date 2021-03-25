Красноярские подростки рассекали по городу на автомобиле с мигалками

Та самая мигалка Фото: ГИБДД

Красноярские подростки катались по городу на автомобиле с мигалкой. Как рассказывают в ГИБДД, окна машины были наглухо затонированы. Юного водителя и компанию задержали до того, как они успели создать аварийную обстановку на дороге.

Все произошло на улице Березина. Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ с синей мигалкой. Оказалось, что за рулём находится 15-летний парень без прав. Вместе с ним в машине сидело еще несколько подростков.

Абсолютно все стекла автомобиля были обклеены тонировочной плёнкой, а машина не была застрахована в системе ОСАГО.

Инспекторы ГИБДД вызвали маму несовершеннолетнего нарушителя. Её реакцию предугадать не сложно, она была не в курсе водительских навыков собственного сына.

В отношении парня, сидевшего за рулем, были составлены 4 административных материала, а машину забрали на штрафстоянку.

Теперь подростку грозят серьезные штрафы, а его родителей могут привлечь к административной ответственности.