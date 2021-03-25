Пьяный осуждённый из Хакасии не хотел возвращаться в колонию и напал на сотрудников

Теперь мужчине грозит реальный срок за нападение Фото: Мария ЛЕНЦ

В Черногорске, республика Хакасия, осужденный вместо работы направился в кафе и там напился. Когда сотрудники УФСИН наконец отыскали «загулявшего» зека, то он отказался возвращаться в колонию и напал на одного из работников исправительного учреждения.

Как рассказали в следкоме, следователи возбудили уголовное дело «применение насилия в отношении представителя власти». По версии правоохранителей, осужденный был недоволен тем, что его лишают развлечений. Сначала он выразил это словами, а когда понял, что ему нужно вернуться, то напал на одного из УФСИНовцев. Благо, обошлось без травм, зек не нанёс серьезных повреждений сотруднику колонии.

Сейчас в следкоме выясняют все обстоятельства произошедшего. Если вина осужденного будет доказана, то ему грозит реальное лишение свободы на срок до 5 лет.