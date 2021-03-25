В Красноярском крае МЧС закрывает ледовые переправы

Фото: МЧС

В Красноярском крае массово закрываются ледовые переправы. Автомобилистов предупреждают, проезд по водоёмам и рекам может быть опасен. Как сообщают в МЧС, из-за довольно тёплой погоды, лёд на переправах начал таять.

За предыдущие сутки закрыто сразу 4 переправы: Бирилюсский - 3, Б-Улуйский -1. Всего действуют еще 122. Также МЧС взяло на контроль 38 мест массового выхода людей на лед для рыбной ловли.

- Все официальные ледовые переправы соответствуют предъявляемым требованиям и движение по ним безопасно. Ни в коем случае не нужно пытаться на свой страх и риск переправиться по льду в несанкционированных местах. Это может стоить как минимум потери автомобиля, а может быть и жизни, - подчеркивают в МЧС.