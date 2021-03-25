Мне папа разрешил: в Красноярском крае задержали подростка за рулём

Теперь подростку и родителям грозят серьезные штрафы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Богучанском районе Красноярского края сотрудники ДПС задержали 16-летнего подростка, катающегося по посёлку на автомобиле. Как рассказали в МВД, ключи парню передал его отец.

Парень ехал не пристегнутый, и, конечно же, в силу своего возраста, без нужных документов – страховка, водительские права. Когда у подростка спросили, где он взял машину, то парень признался, что ему отец разрешил покататься. Он дал ребенку ключи и отправил забирать маму.

-В отношении собственника транспортного средства составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющего права управления. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, - пояснили в ГИБДД.

В отношении юного водителя госавтоинспекторы составили административные протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения, не пристегнутый ремень безопасности, управление без документов на транспортное средство и страхового полиса. Максимальная сумма штрафов составит более 15 тысяч рублей.