Жительница Красноярска чуть не погибла во время аборта

Скорая помощь вовремя доставила девушку в больницу Фото: Мария ЛЕНЦ

Скрючившуюся от боли жительницу Красноярска скорая помощь доставила в одну из городских больниц. Диагноз: «аборт в ходу» (это когда эмбрион, прикрепленный к стенкам матки, уже от неё отделился, но всё ещё находится в её пределах – прим.ред). У девушки уже открылось сильное кровотечение, низ живота страшно тянуло. Срок небольшой, всего 5 недель. Сохранить плодное яйцо не удалось, но врачи смогли спасти беременную.

Казалось бы, неприятная, но довольно обычная история на таком сроке. От выкидышей, к сожалению, не застрахован никто. Если бы не одно но…

По результатам анализов, врачи поняли, что кровотечение появилось не случайно. Горожанка вызвала его намеренно. Но как?

Поначалу она долго отпиралась, а затем рассказала медикам, что решила избавиться от беременности. Работы нет, содержать ребенка не сможет. В больницу идти побоялась, решила испытать народное средство. смешала два ингредиента, выпила и занялась своими делами. Читала, что этот способ безопасен и проблем никаких не будет…

Но вышло всё иначе. Если бы врачи не успели, то жительница Красноярска могла скончаться от открывшегося кровотечения.

Сейчас с девушкой все хорошо, но её «криминальным абортом» заинтересовались в правоохранительных органах.