В Красноярском крае погиб человек при пожаре в реабилитационном центре

Фото: МЧС

В Манском районе Красноярского края загорелся 3-этажный частный дом. Как сообщают в МЧС, сообщение о возгорании на пульт поступило в 19:53, а полная ликвидация наступила лишь в 4 утра. Своими силами смогли спастись 9 человек, еще трое получили травмы, один человек погиб.

В ведомстве рассказали, что частный дом принадлежит социально-реабилитационному центру Благотворительного Фонда «Инициатива Добра». По предварительным данным, центр сгорел из-за короткого замыкания электропроводки.

Почти 8 часов пожарные пытались полностью ликвидировать пожар, площадь, подверженная огню, была очень большая – возгорание смогли локализовать аж на 375 квадратных метрах.

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно выбежали 9 человек, трое из них получили серьезные травмы. Один находившийся в центре спастись не успел, пожарные тоже не смогли помочь. Его тело было обнаружено уже во время тушения.

В ликвидации возгорания участвовали 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 3 единицы техники.