В Красноярск привезли первую партию современных троллейбусов. Фото: "Инстаграм" Сергея Еремина

В Красноярск привезли первую партию современных троллейбусов – тех самых, которые способны проделать на автономном ходу до 20 километров, без прямого контакта с электросетью, и начинены электроникой по высшему разряду. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказал глава города.

«С особым смаком сотрудники «Гортранса» «распаковывают» новенькие троллейбусы, которые поэтапно прибывают к нам в Красноярск от завода-изготовителя из Вологды. Пока получили первые шесть единиц, а всего ожидаем 24. Троллейбусы проходят всю необходимую техническую ревизию, а водители – стажировку» - написал Сергей Еремин.

Уже известно, как будет курсировать новый транспорт. Его поставят на два маршрута. Один, новый – № 6: от ЖД вокзала до Предмостной площади по Коммунальному мосту. Второй, уже работающий магистральный – № 15: от Ветлужанки до КрАЗа. Вся партия, то есть 24 машины, должны поступить до конца мая.

По словам главы города, электротранспорт приобретается на выгодных условиях. Благодаря участию Красноярска в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» они обходятся на условиях лизинга, со скидкой, в 60 % стоимости.