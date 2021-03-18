Жуткая холодина и солист не пришел: красноярцы возмущены концертом Artik & Asti Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне 17 марта в Красноярске прошел долгожданный концерт группы Artik & Asti. Почему долгожданный? Потому что запланировали его еще год назад, но из-за коронавируса все развлекательные мероприятия были отменны, а кто из артистов и организаторов сумел, тот перенес свои выступления, ведь билеты-то были проданы.

В Красноярске для концерта изначально предоставили Дворец спорта имени Ярыгина. Однако сейчас его перенесли в «Платинум Арену». Недовольства начались, еще когда зрители узнали, что вместо танцпола им предложили сидячий партер со свободной рассадкой. Впечатления разные, ощущения – тоже. В этой связи они попросту сдали билеты, сообщает «Запад24».

Потом весь зал в течение часа ждал, когда же украинские артисты выйду, наконец, на сцену. Вышла только Асти (Анна Дзюба), солировала в одиночестве, потому что Артик (Артем Умрихин) не смог – у него поднялась высокая температура. Вдобавок в огромном зале стояла жуткая холодина. В результате концерт получился скомканным.