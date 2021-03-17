Красноярские полицейские задержали рецидивистку, «заминировавшую» местную телекомпанию

Жительница Сосновоборска, "заминировавшая" здание телекомпании Фото: скриншот с видео МВД

Полицейские из Красноярска задержали женщину, подозреваемую в лжеминировании краевой телекомпании. Как сообщили в МВД, жительница Сосновоборска уже 5 раз была судима за подобные преступления.

ЧП произошло в одной из красноярской телекомпании. В редакцию позвонил неизвестный и рассказал, что в здание заминировано и где-то в недрах находится опасный предмет. Сотрудники ТВ сразу же обратились в полицию.

Силовики вместе с собаками тщательно обследовали все здание, но никаких признаков минирования и опасных предметов не нашли. Оказалось, что звонок был ложным. Полиция довольно быстро вычислила «шутницу», это было 26-летняя жительница Сосновоборска. Такие «розыгрыши она проводит далеко не впервые – её привлекали к ответственности уже 5 раз.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Если вина рецидивистки будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.