В Красноярске ждут суда родители, чья дочь сбежала из дома и погибла

Расследование уголовных дел завершено Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске суда ожидает пара родителей. 41-летний мужчина и его 42-летняя жена не занимались воспитанием дочерей, а глава семейства еще и регулярно издевался над старшей. Отсутствие должного присмотра привело к гибели младшей дочери - 10-летней девочки.

По версии следствия, мужчина на протяжение года избивал старшую девочку. Подросток не выдержала издевательств и сбежала из дома. 13-летний ребенок был вынужден устроиться на работу и снимать себе квартиру.

Младшая же, после побега сестры, осталась с родителями, но ненадолго. 10-летний ребенок ушла из дома на несколько дней, познакомилась со случайными прохожими и осталась у них ночевать. В ту ночь в доме произошел пожар, где девочка погибла.

В отношении родителей возбуждены уголовные дела «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «оставление в опасности», «истязание малолетней». Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.