В Красноярске военный городок на Малиновского ждет массовая застройка

Военный городок на Малиновского в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

По словам главного архитектора края Константина Шумова, территория военного городка на Малиновского имеет широкий историко-культурный потенциал. Он успокоил красноярцев и отметил, что полного сноса городка не планируется. Часть строений и фрагменты планировки будут интегрированы в современную городскую среду.

Институт города при СФУ уже представил несколько вариантов развития территории. Специалисты рассчитывали, что здесь можно построить более 1 млн кв.м жилья для более 50 тысяч человек, а также 3 школы, 5 детсадов и поликлинику.

Александр Усс подчеркнул, что освоение района будет проходить комплексно. Участки необходимо обеспечить всеми коммуникациями заранее. Губернатор уже поручил разработать организационно-управленческие механизмы управления районом.

Сейчас земля на Малиновского находится в собственности минобороны, но региональное правительство ведет работу над передачей территории краю.