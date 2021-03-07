Красноярский автопоезд «Здоровье» добрался до Крайнего Севера. Фото: пресс-служба Красноярской краевой больницы

Красноярский автопоезд «Здоровье» добрался до Северо-Енисейского района, который в силу своих климатических условий относится к районам Крайнего Севера. Эту мобильную клинику на колесах местные жители давно ждали. Но дорога там, мягко говоря, оставляет желать лучшего – не всякая гражданская техника проедет.

Но «да здравствуют «Камазы» - недавно автопарк передвижной поликлиники Красноярской краевой больницы пополнился автомобилями повышенной проходимости, что и сделало возможной эту поездку врачей.

На сегодняшний день в парке мобильной поликлиники краевой клинической больницы 5 автомобилей на шасси «Камаз», три из них – повышенной проходимости – были получены в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В Северо-Енисейском районе сейчас работают передвижной флюорограф, маммограф и кардиомобиль. Своего представителя направил Краевой онкодиспансер.

Как рассказали в пресс-службе ККБ, команду красноярских врачей возглавил замглавного врача краевой больницы Игорь Чуваков. Кстати, в прошлом он сам работал главным врачом районной больницы Северо-Енисейска. Вместе с коллективом обсудили тему развития первичной помощи в удаленных территориях.

- Что касается работы с врачами в территориях, то мы приглашаем в Центр практического обучения краевой клинической больницы врачей из всех районов, для того, чтобы они могли повысить уровень знаний, осваивали передовые управленческие технологии в том числе, - отметил Игорь Чуваков.