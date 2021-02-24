В Красноярске скончался легендарный хоккеист «Енисея». Фото: Сергей Черных

Сегодня, 24 февраля, в Красноярске на 63-м году жизни скончался легендарный хоккеист «Енисея» Юрий Першин. Об этом сообщает Gornovosti.ru со ссылкой на главное управление по физической культуре и сорту города Красноярска. Поклонники хоккея старшего поколения хорошо знают Юрия Першина. Начинал спортивную карьеру в красноярском «Торпедо», в 1977 году стал основным игроком ХК «Енисей». В составе этой команды он провел 544 матча и забил 45 мячей. По числу проведенных игр Юрий Першин удерживал лидерство 17 лет (в этом сезоне это достижение превзошел Сергей Ломанов).

Благодаря Першину «Енисей» в 1980-е годы добился высоких результатов, а в1991 году в 11-й раз стал чемпионом страны. Отметился Першин в Швеции и Финляндии, играя там за команды «Нёсше» и «Нарукеря». В 1995 году вернулся в «Енисей» и отыграл там еще 9 лет. И лишь когда ему исполнилось 45 лет, оставил спортивную карьеру.