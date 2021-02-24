Массовая авария в Красноярске на Брянской-Котельникова: погиб водитель

Массовая авария в Красноярске на Брянской-Котельникова. Фото: ЧП Красноярск

Массовая авария произошла сегодня, 24 февраля, на улице Брянской - Котельникова, это прямо под железнодорожным мостом, где она улица переходит в другую. По предварительной информации дорожной полиции, около 10 часов утра там столкнулись три автомобиля. Отечественный автомобиль ВАЗ 21115 двигался в сторону Солонцов и вылетел на встречную полосу. Возможно, не справился с управлением. Здесь он врезался в «Ладу-Ларгус», затем в «Хонду Фит». От полученных травм водитель ВАЗа 1964 года рождения скончался на месте ДТП. Прибывшей на место бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Есть ли пострадавшие в этой аварии, не уточняется.

На месте работают эксперты, они выясняют причину случившегося. Версий несколько, в том числе нарушение скоростного режима и дорожное покрытие. Хотя, судя по фотографиям, которые опубликовал «ЧП Красноярск», дорога на месте аварии относительно чистая, без заносов.