Красноярец Владимир Глазунов стал триумфатором «Olkhon Ice Trail»

Фото: Министерство спорта Красноярского края

22 февраля в рамках фестиваля Olkhon Ice Fest-2021 дистанции 15 и 30 километров преодолевали 33 спортсмена из Иркутска, Москвы, Ярославля, Новосибирска, Братска, Усть-Илимска и других городов. Все участники смогли добраться до финиша.

Красноярск в этом году представляли 6 бегунов. Один из них – Владимир Глазунов стал триумфатором забега. Он известен как абсолютный победитель красноярского полумарафона «ЗаБег2020», а также успешным участием в Нью-Йоркском и Московском марафонах.

Красноярец одержал победу с результатом 2:07:43. Второе место у Дениса Пахомова из Иркутска, он отстал от Владимира на 7 минут. Третье место с отставанием 10 минут у представителя Братска Степана Ларионова.

Фестиваль Olkhon Ice Fest проходил с 20 по 22 февраля текущего года. Помимо бега по льду, участники играли в футбол в валенках, хоккей и участвовали в соревнованиях по разбиванию хребтовой кости.