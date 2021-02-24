Красноярцев предупредили о технических взрывах Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупредили о технических взрывах, которые будут производиться сегодня, 24 февраля, на месторождении «Торгашинское». Взрывные работы продлятся с 14до 16 часов, сообщает Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Радиус опасной зоны – 550 метров. Поэтому не стоит подходить близко к карьеру, чтобы посмотреть, как проводятся взрывы. И тем более снимать их на фото и видео (вдруг найдется экстремалы, которым захочется это сделать). Да и территория карьера охраняется.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

- первый сигнал – предупредительный: один продолжительный сигнал сиреной, подается при вводе опасной зоны;

- второй сигнал – боевой: два продолжительных сигнала сиреной перед взрывом;

- третий сигнал – отбой: три коротких сигнала сиреной, после окончания проведения взрывных работ.