Красноярцев предупредили о технических взрывах
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярцев предупредили о технических взрывах, которые будут производиться сегодня, 24 февраля, на месторождении «Торгашинское». Взрывные работы продлятся с 14до 16 часов, сообщает Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Радиус опасной зоны – 550 метров. Поэтому не стоит подходить близко к карьеру, чтобы посмотреть, как проводятся взрывы. И тем более снимать их на фото и видео (вдруг найдется экстремалы, которым захочется это сделать). Да и территория карьера охраняется.
Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:
- первый сигнал – предупредительный: один продолжительный сигнал сиреной, подается при вводе опасной зоны;
- второй сигнал – боевой: два продолжительных сигнала сиреной перед взрывом;
- третий сигнал – отбой: три коротких сигнала сиреной, после окончания проведения взрывных работ.