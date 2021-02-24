В Якутии 222 пожилых человека обрели новую семью

220 якутских семей приняли в свой дом бабушек и дедушек ФОТО: sakha.gov.ru/

Жители Якутии, помимо детей, усыновляют пожилых людей. Бабушки и дедушки обзаводятся новыми семьями вместо того, чтобы доживать свой век в домах престарелых или в полном одинчестве. На данный момент новыми родственниками обзавелись 222 пенсионера Республики Сахи.

Такое стало возможно благодаря федеральному нацпроекту «Демография». Приемная семья полностью берет на себя обязанности по содержанию пожилого человека, полноценному уходу и обеспечению его всем необходимым. Между одиноким пенсионером и его будущими родственниками заключается договор на полностью добровольной основе.

У нацпроекта существует также материальная поддержка тех семей, кто решился подарить свою любовь, заботу и тепло пожилому человеку. В качестве помощи предусмотрена денежная выплата в размере 21 426 рублей.

- По состоянию на начало февраля в Якутии организовано 220 приемных семей, в которых живут 222 человека пожилого возраста. Такие семьи созданы в 29 районах республики. В 2021 году планируется увеличить число приемных семей до 250, - рассказали в министерстве труда.