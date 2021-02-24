Житель Красноярского края в честь своего 20-летия угнал автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Идринского района (это на юге Красноярского края) решил отметить свое 20-летие нестандартно. Однако последствия для него обернулись неприятностями. Молодой человек угнал чужой автомобиль и отправился кататься. Праздничный ночной вояж прервали сотрудники дорожно-патрульной службы, которые задержали его накануне, 23 февраля на трассе.

Подозреваемый сначала уверял, что автомобиль ВАЗ принадлежит его тете, а документы он забыл дома, в том числе и водительские права. Нервничал, путался. От медицинского освидетельствования отказался. В конце концов признался, что несколько часов назад находился в соседнем Краснотуранском районе. И там увидел стоящий незапертый автомобиль без водителя. Сначала хотел поискать внутри сигареты, но увидел ключи в замке зажигания. Ну и, что называется, бес попутал.

Уголовное дело заведено по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», это до 5 лет лишения свободы. И плюс штраф за отказ от медицинского освидетельствования. В настоящее время угонщик-юбиляр отбывает 10 суток административного ареста.