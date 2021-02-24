В Красноярске из окна 16-го этажа выпал мужчина. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске из окна 16-го этажа выпал мужчина. Об этом сообщил телеграм-канал «ЧП Красноярск» и выложил фотографии, сделанные очевидцами. Известно, что смертельное ЧП произошло накануне, 23 февраля, около полудня. Во дворе одного из домов на улице Ястынской. По предварительной информации мужчина выпал не из своей квартиры, а из окна подъезда. Однако есть и другая версия, что он упал сначала на козырек подъезда, а затем уже на тротуар. А поскольку это было днем, видели несколько человек, которые шокированы случившемся.

В полиции данную информацию подтвердили, но без подробностей: неизвестно ни возраста мужчины, ни обстоятельств его падения. Ни даже того, живет ли он в этом доме или пришел сюда навестить знакомых. Подобного рода случаями занимается следственный комитет. Он и будет выяснять причины и обстоятельства трагедии.