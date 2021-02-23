Житель Иланского отдал телефонным мошенникам больше 500 000 рублей

Больше 500 000 ушли мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае житель Иланского попался на удочку аферистов и потерял больше 500 000 рублей. Схема не нова – звонящий представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что личный кабинет потерпевшего взломали и попытались оформить кредит.

Как сообщают в МВД, злоумышленники предложили местному жителю помочь в разоблачении преступника. Для этого ему нужно было взять кредит, а лжесотрудник службы безопасности якобы будет наблюдать по камерам наблюдения за сотрудниками банка и определит мошенника.

Мужчина согласился и, действуя по подсказкам мошенников, оформил кредит на 400 000, также кредитную карту на 142 000 рублей. А затем все это добро перевел на счет аферистов.

Следователи возбудили уголовное дело «Мошенничество», но установить личности звонящих довольно сложно. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.