Огнеборцы из Якутии спасли женщину на пожаре

Тело мужчины было обнаружено во время тушения возгорания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии сегодня произошел еще один пожар. На этот раз в 4-квартирном доме. Пожарные смогли вывести из огня только женщину. Мужчина помощи не дождался – его тело огнеборцы обнаружили во время тушения. Сейчас его личность пытаются установить силовики.

Как сообщают в МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения частично горела кровля дома, а также одна из квартир. В результате пожара частично огнем повреждена кровля дома и одна из квартир на общей площади 80 кв.м.

В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. В тушении пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники и 29 человек из числа пожарных МЧС России и ГБУ ГПС РС (Я).