“Возомнил себя водителем”: житель Тувы без прав устроил смертельное ДТП

Водитель никогда не получал фото: МВД

Смертельное ДТП произошло на тувинской трассе 22 февраля. Автомобилист без прав превысил скорость, и машина опрокинулась в кювет. Как сообщают в ГИБДД, сейчас сотрудники пытаются выяснить, был ли у водителя алкоголь в крови.

- 30-летний житель г. Шагонара, находясь за рулем «Лексуса RX330», из-за превышения скоростного режима, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате автоаварии находившиеся в салоне 2 человека в крайне тяжелом состоянии были доставлены в медучреждение.

Сам автомобилист получил перелом таза, ушиб грудной клетки и травматический шок. Его госпитализировали в хирургическое отделение. 26-летняя жительница с. Ак-Тал, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, от тяжести полученных травм скончалась в приемном покое.

При проверке по оперативно-справочным учетам ГИБДД установлено, что в 2020 году мужчина 7 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима, а также 2 раза – за управление транспортом без прав. У гражданина взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются следственным отделом МО МВД России «Дзун-Хемчикский».