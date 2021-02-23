Грядущая рабочая неделя в Красноярске обещает быть аномально морозной и очень снежной для февраля

Также на неделе ожидаются "температурные качели" Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящая короткая рабочая неделя в Красноярске ожидается довольно прохладной днём и морозной ночью. Но несмотря на то, что краевой центр не отпускает зимняя погода, синоптики Гидрометцентра России считают, что на юге региона температура будет выше нормы на 4-8 градусов.

Февраль, в целом, для Красноярского края выдался довольно нестандартным - температурные качели, регулярное аномальное тепло, выпадение месячной нормы снега за сутки. Весна активно наступает и пытается согреть красноярцев своим теплом, но зима не планирует сдаваться и ближайшие рабочие 3 дня тому прямое подтверждение.

В среду, 24 февраля температура за окном опустится до -20 градусов, пасмурное небо озарится ярким солнышком, которое, к сожалению, не согреет. Воздух продолжит охлаждаться и ночью прогнозируется похолодание до -24.

В четверг красноярцев ожидает резкое потепление и та самая температурная аномалия - термометры и погодные приложения покажут всего -10 градусов, сильный снег и легкий ветер. Ночью можно ожидать морозов до -20.

В последний рабочий день вновь потеплеет, выглянет солнце, но продолжит идти снег. Красноярцы ощутят -16 градусов днем и - 19 ночью. Весь день будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м\С.

Аномальная погода захватила не только Красноярский край.