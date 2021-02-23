“Женский патруль” ГИБДД останавливает исключительно водителей-мужчин в Красноярске

Мужчины получили памятные подарки фото: ГИБДД

Сотрудники ГИБДД решили оригинально поздравить жителей города с Днём защитника Отечества. Накануне, вместо привычных строгих мужчин-госавтоинспекторов, на улицы города вышли хрупкие женщины в форме. “Женский автопатруль” останавливал исключительно водителей-мужчин, поздравлял с праздником и напоминал о правилах безопасности на дорогах.

Также водителям предлагали поучаствовать в тематической викторине, были подарены памятные подарки и напомнили о том, что мужчина должен быть защитником везде, в том числе и на дороге.

Автомобилисты с улыбками встречали девушек-полицейских, охотно отвечали на вопросы и обещали быть предельно внимательными и вежливыми на дорогах.

Акция прошла при поддержке благотворительного фонда «Навигатор» на Предмостной площади правобережья.