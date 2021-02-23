Красноярский футбольный “Енисей” получил игрока из ЦСКА на правах аренды

Новый игрок совершил 3 голевые передачи в нынешнем сезоне Фото: Мария ЛЕНЦ

У красноярского футбольного клуба долгожданное пополнение. ФК “Енисей” получил защитника Максима Елисеева, переданного московским ЦСКА на правах аренды.

Как сообщает армейский клуб, Максим ранее играл за тольятинский “Акрон”, где провел 22 матча в ФНЛ. За предыдущую часть сезона-2020/21 19-летний футболист отметился тремя голевыми передачами.

Аренда защитника подписана клубами на 1,5 года. Максим Елисеев будет выступать за красноярский “Енисей” до окончания игрового сезона-2021/22. При этом армейский клуб имеет право отозвать игрока из аренды в любое из предстоящих трансферных окон.

Сейчас “Енисей” занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 37 очков в 26 матчах. Ближайшая игра пройдет на домашнем поле красноярского клуба против астраханского “Волгаря”. Матч состоится 27 февраля в 17:00.