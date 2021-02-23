На красноярских Столбах открылся обновленный турцентр “Перевал”

Теперь очередь обновится подошла для сервис-центра Фото: Мария ЛЕНЦ

В национальном парке “Красноярские Столбы” вновь открылся туристический центр “Перевал”. Ранее его закрывали на ремонт. Теперь туристы, отдыхающие у “Центральных Столбов” имеют обновленное место для возможности подкрепиться и согреться в непогоду. В “Перевале” будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические нормы и обязательно выдерживаться социальная дистанция.

Теперь “уходит” на реконструкцию сервисный центр, расположенный неподалеку. Тёплый туалет, размещённый с ним в одном здании будет продолжать свою работу. Вернуть сервис-центр к привычно работе администрация парка планирует в начале марта.

Напоминаем график работы Туристического центра «Перевал»: - понедельник - четверг - с 10:00 до 17:00, - пятница - с 10:00 до 16:00, - суббота и воскресенье - с 11:00 до 18:00.