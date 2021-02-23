В Красноярском крае задержали вероятного убийцу, которого не могли поймать несколько лет

Теперь беглецу грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае силовики смогли задержать предполагаемого убийцу, скрывавшегося от своего наказания почти 4 года. Как сообщают в Следкоме, уголовное дело в отношении обвиняемого было возбуждено еще в апреле 2017, а поймали мужчину только в феврале 2021 года.

Выяснить местонахождение и задержать вероятного убийцу смогли оперативные сотрудники Красноярского края. Они обнаружили обвиняемого в Кемерове и привезли в Шарыповский район, где было совершенно преступление.

- По предварительной версии следствия, 15 апреля 2017 года в вечернее время две компании рыбаков - одна из Ачинского района, а другая из Кемеровской области, после рыбалки на озере Парная остановились на ночлег у местной жительницы, сдававшей жилье внаем. В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами из разных компаний возникла ссора по малозначительному поводу, в ходе которой 41-летний злоумышленник причинил смертельное ножевое ранение своему оппоненту, - сообщают в ведомстве.

В отношении жителя Красноярского края возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Расследование продолжается.