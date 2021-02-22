В Хакасии ученые займутся выявлением объектов археологического наследия ФОТО: правительство республики Хакасия

В Хакасии ученые займутся выявлением объектов археологического наследия. Работы намерены провести в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим также, что в начале текущего года Госохранинспекция провела торги на организацию научно-исследовательских и изыскательских работ. Предполагается, что ученые займутся выявлением четырех объектов археологического наследия на территории республики.

Археологические исследования проводят на основании разрешения, выданного Министерством культуры РФ. Итогом изыскательских работ станет описание обнаруженных объектов, текстовое и графическое описания определение границ указанного объекта и перечень географических координат характерных точек этих границ.

Кроме того, проведут инвентаризацию 78 памятников археологии, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России, расположенных в Аскизском и Алтайском районах республики.