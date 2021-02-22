Автоинспекторы в Красноярске выбрали лучших «автопап» Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Автоинспекторы в Красноярске выбрали лучших «автопап» среди водителей. Участники конкурса отвечали на вопросы о детской безопасности и выполнили практическое задание.

- Мероприятие провели в Центральном районе. Сотрудницы ГИБДД поздравляли автолюбителей-мужчин с наступающим праздником, предлагали выполнить задания конкурса «Лучший автопапа». Практическим заданием было – закрепить детское удерживающее устройство в автомобиле и пристегнуть в нем куклу-младенца, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

К слову, «лучшими автопапами» хотели стать как опытные водители и многодетные папы, так и молодые люди, еще не познавшие радость отцовства. Один водитель и вовсе приехал из ЗАГСа, где сочетался браком со своей возлюбленной. По итогам состязания не смогли выбрать лучшего, потому что все были молодцы. Призы вручили всем без исключения.