Прокуратура Якутска вмешалась в ситуацию с падением ребенка в канализационный люк Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура в Якутии вмешалась в ситуацию с падением ребенка в канализационный люк. Происшествие случилось на улице Поярково в Якутск 20 февраля 2021 года. По предварительным данным, малолетнему ребенку причинен вред здоровью.

- По данному факту проводят проверку с целью оценить действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц по обеспечению безопасных условий содержания объекта. При наличии оснований представители закона примут меры по привлечению виновных лиц к ответственности, возмещению ими причиненного ребенку вреда, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.