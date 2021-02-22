Мэр Красноярска показал свою коллекцию рабочих блокнотов ФОТО: личный аккаунт в Instagram Сергея Еремина

Мэр Красноярска показал свою коллекцию рабочих блокнотов. Сергей Еремин в преддверии праздника признался, что поработать в понедельник, на который выпал выходной - это кайф, потому что тихо и спокойно.

- Признаюсь, люблю такие рабочие часы. Всё можно разложить по полочкам, систематизировать. Кстати, здесь я действую по старинке и ключевое фиксирую в блокнот. Эта привычка у меня еще со студенчества. Блокноты всегда под рукой, а именно на рабочем столе. Сфотал специально для вас свою «коллекцию», - рассказал градоначальник в своем аккаунте в Instagram.

Пользователи соцсети отметили, что у мэра красивый, практически каллиграфический почерк. Кто-то заметил, что красивый почерк – это признак делового администрирования. Другие комментаторы не отказались о возможность не только обратить внимание на блокноты мэра, но и рассказать об имеющихся проблемах.