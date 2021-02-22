В Красноярске пройдет третья всероссийская зимняя спартакиада инвалидов Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске пройдет третья всероссийская зимняя спартакиада инвалидов. Состязания проведут с 1 по 7 марта 2021 года. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Предполагается, что участвовать в состязаниях будут сборные команды из 40 городов. В общей сложности в краевой столице соберутся около 700 спортсменов, чтобы побороться за первые места.

Как отметила Марина Добровидова, двукратная сурдлимпийская чемпионка по тхэквондо, надо в себя поверить, и тогда все получится. Марина уже 21 год занимается этим видом спорта. Она смогла добиться отличных результатов, несмотря на проблемы со слухом. Сейчас Марина готовится к всемирным играм.

Ранее на базе многофункционального спортивного комплекса «Радуга» прошел открытый урок «Спортивная адаптивная зима». Среди участников были учащиеся красноярских школ.