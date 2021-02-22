В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении чиновников из Саяногорска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии возбудили уголовное дело в отношении чиновников из Саяногорска. По предварительной информации, речь идет о халатности при ремонте центральных дорог в поселке Черемушки. Так, в марте 2020 года между МКУ «Комбинат по благоустройству и озеленению» и коммерческой строительной организацией был заключен контракт на ремонт центральных дорог и замену бордюрного камня в поселке Черемушки. Общая стоимость контракта составила более семи миллионов рублей. Работу нужно было выполнить до 30 июня 2020 года.

- В конце июля 2020 года нарушили требования закона и условия контракта, приняв работы на объекте. Подписали акты выполненных работ. По факту же работы были выполнены не в полном объеме и с нарушением условий контракта, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Подрядчик получил больше семи миллионов рублей, в том числе и за фактически невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету, оценили в сумму свыше 3,5 миллионов рублей.