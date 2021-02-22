В Красноярске начнут использовать новые тесты-системы на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 24 февраля начнут использовать новые тесты-системы на коронавирус. Исследования будут проводить в КГАУЗ «Краевой Центр СПИД». Оно подразумевает определение иммуноглобулинов класса G к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S (spike) SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке крови.

- Методика поможет выявлять защитные вирус-нейтрализующие антитела к коронавирусу и определить, есть ли защитные антитела у пациента. Отметим также, что антитела, которые могут связываться с RBD доменом, блокируют контакт вируса с рецептором АСЕ2 человека. Они препятствуют проникновению вируса в клетки человека и его последующему размножению, прокомментировали в КГАУЗ «Краевой Центр СПИД».

Новые тест-системы будут применять с целью оценить риски повторного заражения у переболевших, выявить необходимость в вакцинации и выбрать доноров для заготовки плазмы. Отметим также, что стоимость такого теста составит до тысячи рублей.